Суд запретил экс-главе фан-клуба "Спартака" ходить на матчи из-за нападения на журналиста

Бывшему главе фан-клуба "Спартака" Валентину Коршунову, который избил журналиста на выходе со стадиона, запрещено посещать спортивные мероприятия. Кроме того, он должен заплатить 5 тысяч рублей штрафа.

Инцидент произошел после матча "Спартак" – "Лестер". Коршунов выходя из VIP-ложи, попал в объектив камеры телефона одного из репортеров. Это фанату не понравилось и он нанес снимающему несколько ударов. Руководство московского клуба практически сразу заявило, что осуждает поступок своего болельщика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.