Мосгорсуд продолжит рассмотрение жалобы на приговор Ефремову

Мосгорсуд возвращается к делу Михаила Ефремова. 22 октября там рассмотрят апелляцию на приговор актеру. При этом поступает противоречивая информация от адвокатов близких погибшего в ДТП Сергея Захарова.

По одним данным, потерпевшие, которым 21 октября выплатили по миллиону рублей, не против, чтобы Ефремову поменяли общий режим на колонию-поселение.

А вот защитник Александр Добровинский утверждает, что его клиенты совершенно точно не готовы к смягчению приговора. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.