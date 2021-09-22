Суд вынес частное постановление главе МВД Москвы из-за сотен штрафов у Эдварда Била

Городской суд Москвы вынес частное постановление главе МВД столицы из-за многочисленных штрафов у блогера Эдварда Била, осужденного на 2 года за массовое ДТП в центре Москвы.

По данным прокуратуры, за 3,5 месяца с начала года камеры зафиксировали более 560 нарушений. Ранее, с 2018 по 2020 год штрафы Билу выписывали более 400 раз.

ДТП произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.

В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.

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