Прокуратура утвердила обвинительное заключение девушке, сбившей трех детей в Солнцеве

Дело Валерии Башкировой, сбившей насмерть двоих детей на пешеходном переходе, направлено в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

ДТП произошло в середине июля. Башкирова не пропустила людей на пешеходном переходе, в результате под колесами отказались трое детей. Двоих из них врачам спасти не удалось.

Сначала суд поместил Башкирову под домашний арест, но после апелляции прокуратуры меру изменили, девушку отправили в СИЗО. Свою вину она признала и раскаялась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.