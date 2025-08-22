22 августа, 19:30Происшествия
Суд в Италии арестовал гражданина Украины по делу о подрыве "Северных потоков"
Суд в Италии оставил под арестом гражданина Украины Сергея Кузнецова, который был задержан по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Однако свою вину он не признает.
По словам мужчины, в Италию он якобы приехал навестить сына, который учится в университете. Ордер на арест украинца выдала Германия, поэтому теперь его экстрадируют именно в эту страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.