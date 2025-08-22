В Италии начался суд над украинцем по делу о подрыве "Северных потоков"

В итальянской городе Болонье начался суд над украинцем Сергеем Кузнецовым. Его обвиняют в участии в подрыве российских газопроводов "Северный поток". Заседание проходит в закрытом режиме.

Подозреваемого задержали накануне. Он находился в Италии на отдыхе с семьей.

По версии следствия, Кузнецов входил в преступную группу, которая в сентябре 2022 года устанавливала взрывные устройства на газопроводах в районе датского острова Борнхольм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.