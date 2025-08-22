Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 15:15

Происшествия

В Италии начался суд над украинцем по делу о подрыве "Северных потоков"

В Италии начался суд над украинцем по делу о подрыве "Северных потоков"

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения участникам драки в столичном клубе

Суд продлил арест блогеру Митрошиной до 8 сентября

"Московский патруль": суд заслушал дело россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Турции

Суд в Москве избрал меру пресечения для блогера Никиты Ефремова

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Суд рассматривает дело ветерана ВОВ, потерявшего квартиру в Москве

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

Суд вынес приговор женщине, сбившей насмерть ребенка в Москве

"Московский патруль": суд вынес приговор женщине, насмерть сбившей 9-летнего мальчика

В итальянской городе Болонье начался суд над украинцем Сергеем Кузнецовым. Его обвиняют в участии в подрыве российских газопроводов "Северный поток". Заседание проходит в закрытом режиме.

Подозреваемого задержали накануне. Он находился в Италии на отдыхе с семьей.

По версии следствия, Кузнецов входил в преступную группу, которая в сентябре 2022 года устанавливала взрывные устройства на газопроводах в районе датского острова Борнхольм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествияполитиказа рубежомвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика