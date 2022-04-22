Рашкин подал апелляцию на приговор по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал апелляцию на решение суда по делу о незаконной охоте. Парламентарий отметил, что предчувствовал такое решение.

Ранее Калининский районный суд Саратовской области принял решение назначить Валерию Рашкину 3 года условно по делу о незаконной охоте. Также ему запретили охотиться сроком на 2 года и привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В октябре 2021 года депутат принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала Рашкин заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.