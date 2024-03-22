Новосибирский облсуд отказался продлевать срок ареста Никите Кологривому

Актера Никиту Кологривого во второй раз доставили в суд. Прокуратура посчитала, что наказание в 7 суток ареста оказалось мягким, и потребовала арестовать его на 15 суток. Новосибирский облсуд оставил актеру первый приговор.

Ранее Никиту Кологривого обвинили по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") за дебош в новосибирском баре. В итоге актера задержали и назначили наказание. Кологривый заявил, что согласен с обвинением, и записал видео с извинениями.

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