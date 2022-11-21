Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте в Москве

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Его заключили под стражу до 18 января, сообщает Следственный комитет.

18 ноября утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии следователей, он ухаживал за девушкой, но та не отвечала взаимностью. Примерно в 00:30 18 ноября обвиняемый несколько раз ударил жертву складным ножом.

По данным прокуратуры, он признал вину и не возражал против ареста. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.