Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 октября

Жительница столичного района Зюзино отсудила жилье у нового владельца спустя 6 лет после продажи. Пенсионерка заявила, что в момент сделки своих действий не осознавала. Для подтверждения слов она предъявила справку. В результате суд удовлетворил ее требования.



Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Местами видимость сократится до 200 метров. По прогнозам синоптиков, 22 октября в столице будет пасмурно и небольшой дождь.

Москва вошла в тройку городских экономик мира. За последние 15 лет в столице были построены сотни промышленных объектов, также изменения затронули социальную сферу. Жители уже оценили программу реновации, обновленные поликлиники, детские сады и школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.