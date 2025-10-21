Форма поиска по сайту

21 октября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 октября

Жительница столичного района Зюзино отсудила жилье у нового владельца спустя 6 лет после продажи. Пенсионерка заявила, что в момент сделки своих действий не осознавала. Для подтверждения слов она предъявила справку. В результате суд удовлетворил ее требования.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Местами видимость сократится до 200 метров. По прогнозам синоптиков, 22 октября в столице будет пасмурно и небольшой дождь.

Москва вошла в тройку городских экономик мира. За последние 15 лет в столице были построены сотни промышленных объектов, также изменения затронули социальную сферу. Жители уже оценили программу реновации, обновленные поликлиники, детские сады и школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

