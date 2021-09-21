Мосгортранс хочет взыскать с блогера Эдварда Била 26 тысяч рублей

Мосгортранс подал иск к блогеру Эдварду Билу. В заявлении говорится, что молодой человек должен выплатить чуть больше 26 тысяч рублей.

Дело в том, что после аварии, которую Бил устроил на Садовом кольце, был нарушен график общественного транспорта. Автобусы встали.

При этом сумма сравнительно небольшая – раньше Бил выплатил более 11 миллионов рублей пострадавшим.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi, за рулем которой находился блогер, на встречную полосу.

Пресненский суд столицы назначил 2 года ограничения свободы. Без уведомления контролирующего органа Бил не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Позже прокуратура Москвы обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.