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21 августа, 23:30

Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу ее квартиры

Певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу ее квартиры

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Обманутая мошенниками 68-летняя певица Лариса Долина начала судебный процесс против покупательницы ее элитной квартиры в московских Хамовниках. Исполнительница требует признать сделку о продаже ее дома недействительной.

Как сообщили в МВД, сумма ущерба составила более 200 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии следствия, часть денег Долина передавала мошенникам через курьера, которую позже задержали правоохранители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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