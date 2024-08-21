Певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу ее квартиры

Обманутая мошенниками 68-летняя певица Лариса Долина начала судебный процесс против покупательницы ее элитной квартиры в московских Хамовниках. Исполнительница требует признать сделку о продаже ее дома недействительной.

Как сообщили в МВД, сумма ущерба составила более 200 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии следствия, часть денег Долина передавала мошенникам через курьера, которую позже задержали правоохранители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

