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Шоу-бизнес

Суд предъявил обвинение блогерам Лерчек и Блиновской в уклонении от уплаты налогов

Суд предъявил обвинение блогерам Лерчек и Блиновской в уклонении от уплаты налогов

Суд Москвы не стал переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину

Блогер Лерчек вместе с мужем прибыла в Пресненский суд

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Суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом

Пресненский суд предъявил блогерам Лерчек и Елене Блиновской обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Известно, что суд отказался ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной и решил не отправлять ее под домашний арест. При этом он продлил Елене Блиновской домашний арест до конца октября.

По данным следствия, Лерчек задолжала государству около 300 миллионов рублей, Блиновская – более 918 миллионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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