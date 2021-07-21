Ильназ Галявиев признан невменяемым на момент стрельбы в казанской школе

Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, признали невменяемым. Об этом сообщает газета ОНК – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий. Экспертизу проводили в Институте Сербского.

В настоящее время юноша под арестом. В случае вменяемости ему грозило бы вплоть до пожизненного заключения.

Галявиев еще до преступления жаловался на головные боли. Ему поставили диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. Близкие отмечали, что Галявиев стал агрессивным.

11 мая он пришел в свою бывшую школу в Казани с оружием. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.