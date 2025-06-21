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21 июня, 19:15

Спорт

Суд в Москве арестовал гендиректора ФК "Торпедо" Валерия Скородумова

Суд в Москве арестовал гендиректора ФК "Торпедо" Валерия Скородумова

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Суд в Москве отправил на два месяца в СИЗО гендиректора ФК "Торпедо" Валерия Скородумова. До этого арестовали владельца данной команды Леонида Соболева.

Соболева и Скородумова подозревают в попытке подкупа спортивного судьи. По версии следствия, они предлагали арбитру более миллиона рублей за обеспечение победы команды в определенном матче, назначение пенальти в ворота соперников и удаление игрока конкурирующей команды с поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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