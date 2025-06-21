Суд в Москве арестовал гендиректора ФК "Торпедо" Валерия Скородумова

Суд в Москве отправил на два месяца в СИЗО гендиректора ФК "Торпедо" Валерия Скородумова. До этого арестовали владельца данной команды Леонида Соболева.

Соболева и Скородумова подозревают в попытке подкупа спортивного судьи. По версии следствия, они предлагали арбитру более миллиона рублей за обеспечение победы команды в определенном матче, назначение пенальти в ворота соперников и удаление игрока конкурирующей команды с поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

