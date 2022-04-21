Суд не удовлетворил иск Apple к ФАС по делу о распространении приложений

Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск корпорации Apple к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд решил отказать в удовлетворении заявления Apple о признании незаконным предупреждения ФАС от 30 августа 2021 года о нарушении антимонопольного законодательства", – сказала судья.