Британский суд одобрил экстрадицию Ассанжа в США

В Великобритании суд одобрил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Защита может оспорить решение до 18 мая.

С 2012 года основатель WikiLeaks, которого в 2010 году обвинили в домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. А в апреле 2019 года его задержали по запросу США.

В Штатах Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

