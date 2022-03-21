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Новости

21 марта, 15:30

Политика

В случае запрета Meta россияне не будут привлекаться к ответственности

В случае запрета Meta россияне не будут привлекаться к ответственности

Суд в Москве приговорил блогера Била к реальному сроку

Прокурор сообщил об условиях ответственности за использование Facebook и Instagram

Адвокат Била рассказал, сколько блогер проведет в колонии общего режима

Прокурор сообщил, будут ли россиян наказывать за использование Facebook и Instagram

Блогера Била приговорили к году и 2 месяцам в колонии общего режима

В суде заявили, что при запрете Meta россияне не будут привлекаться к ответственности

В ЛДПР назвали новости о состоянии Жириновского из анонимных источников слухами и ложью

Meta считает, что российский суд не в праве рассматривать иск о запрете ее деятельности

Компанию Meta могут признать экстремистской организацией

В случае запрета компании Meta россияне не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются Facebook и Instagram. Об этом заявил прокурор в суде, где рассматривается вопрос о признании Meta экстремисткой организацией.

Ранее компания временно сняла запрет на призывы к насилию против российских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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