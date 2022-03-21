В случае запрета Meta россияне не будут привлекаться к ответственности

В случае запрета компании Meta россияне не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются Facebook и Instagram. Об этом заявил прокурор в суде, где рассматривается вопрос о признании Meta экстремисткой организацией.

Ранее компания временно сняла запрет на призывы к насилию против российских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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