Басманный суд Москвы продлил арест главным фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле". В следственном изоляторе четверо обвиняемых останутся до 22 февраля.

Теракт в концертом зале в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле", где должна была выступать музыкальная группа "Пикник", а затем подожгли здание.

В результате 144 человека погибли, еще более 500 получили ранения. Подозреваемых задержали на следующее утро в Брянской области.

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