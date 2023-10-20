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Новости

20 октября, 22:30

Происшествия

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Восточном Бирюлеве

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Суд арестовал мужчину, который в среду устроил стрельбу в торговом центре в Восточном Бирюлеве.

По данным следователей, обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, начал скандалить с посетителями. Во время ссоры он выстрелил в одного из оппонентов из травматического оружия. В результате один человек пострадал, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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