Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Восточном Бирюлеве

Суд арестовал мужчину, который в среду устроил стрельбу в торговом центре в Восточном Бирюлеве.

По данным следователей, обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, начал скандалить с посетителями. Во время ссоры он выстрелил в одного из оппонентов из травматического оружия. В результате один человек пострадал, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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