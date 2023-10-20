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Новости

20 октября, 22:30

Происшествия

Суд в Истре арестовал пасынка Стаса Намина до 18 декабря

Суд в Истре арестовал пасынка Стаса Намина до 18 декабря

Суд в Истре арестовал пасынка Стаса Намина

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Суд в Подмосковье арестовал пасынка Стаса Намина на два месяца до 18 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях 18 октября

Суд в Подмосковье арестовал пасынка Стаса Намина на два месяца, до 18 декабря. Истринский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Роман Микоян арестован за убийство собственной бабушки и сводного брата. Тела погибших людей обнаружили утром 19 октября в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемым стал пасынок Намина, который на допросе признал вину. Мотивом убийства он назвал давний семейный конфликт из-за продажи загородного дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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