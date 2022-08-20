Суд отправил под домашний арест бывшего главного нарколога Минздрава Брюна

Суд отправил под домашний арест на 2 месяца бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Такие данные приходят из пресс-службы Кузьминского суда Москвы.

Также по данным прессы, допрашивали и вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.