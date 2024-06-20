Замоскворецкий суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела об отравлении

Замоскворецкий суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела о массовом отравлении салатом. Так, выходить из дома до суда запретили гендиректору компании "Локал Китчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества Елене Машковой и фактическому руководителю фирмы "Савон-К" Владимиру Шину. При этом повара, который расфасовывал по пакетам фасоль для салатов, суд отправил в СИЗО. Ни один из обвиняемых свою вину не признал.

Более 120 человек были госпитализированы в Москве с признаками ботулизма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

