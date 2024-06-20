Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 07:15

Происшествия

Замоскворецкий суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела об отравлении

Замоскворецкий суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела об отравлении

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

Суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о массовом отравлении фасолью

Суд Москвы отправил под домашний арест двух обвиняемых в массовом отравлении фасолью

Арестован первый подозреваемый по делу о массовом отравлении в РФ

Новости часа: первого фигуранта дела об отравлении людей салатами арестовали в Москве

Повару компании "Савон-К" может грозить до шести лет лишения свободы

Суд Москвы арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении людей

"Безопасный город": лидера коптевской ОПГ приговорили к 20 годам колонии

Суд в Москве приговорил к 12 годам экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха

Замоскворецкий суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела о массовом отравлении салатом. Так, выходить из дома до суда запретили гендиректору компании "Локал Китчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества Елене Машковой и фактическому руководителю фирмы "Савон-К" Владимиру Шину. При этом повара, который расфасовывал по пакетам фасоль для салатов, суд отправил в СИЗО. Ни один из обвиняемых свою вину не признал.

Более 120 человек были госпитализированы в Москве с признаками ботулизма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика