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Происшествия

Суд приговорил к 6 годам колонии пилота сгоревшего в Шереметьево самолета

Суд приговорил к 6 годам колонии пилота сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета получил шесть лет колонии-поселения

Новости часа: суд приговорил к 6 годам колонии пилота сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet получил шесть лет колонии-поселения

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet получил 6 лет колонии-поселения

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Подмосковный суд приговорил к шести годам колонии-поселения пилота Superjet, который в мае 2019 года сгорел в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, именно его действия в тот день стали причиной ЧП.

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск, но затем вернулся в аэропорт, совершив жесткую аварийную посадку, и вспыхнул на полосе. В самолете в тот момент находились 78 человек. Трагедия унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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