Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета получил шесть лет колонии-поселения

Подмосковный суд приговорил к шести годам колонии-поселения пилота Superjet, который в мае 2019 года сгорел в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, именно его действия в тот день стали причиной ЧП.

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск, но затем вернулся в аэропорт, совершив жесткую аварийную посадку, и вспыхнул на взлетно-посадочной полосе. Трагедия унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника.

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