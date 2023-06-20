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Общество

Новости часа: суд приговорил к 6 годам колонии пилота сгоревшего в Шереметьево самолета

Новости часа: суд приговорил к 6 годам колонии пилота сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet получил шесть лет колонии-поселения

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet получил 6 лет колонии-поселения

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet. По данным следствия, именно его действия стали причиной ЧП, тогда погиб 41 человек.

Прием документов в российские вузы начался на портале госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры.

Сальмонеллу нашли в продуктах из кафе в Братске, где отравились более 100 человек. Таковы данные Роспотребнадзора.

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