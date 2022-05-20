Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бойца ММА Магомедова

Боец ММА Асхаб Магомедов, которого обвиняют в вымогательстве, отправился под домашний арест. Такое решение принял Мещанский суд.

Если спортсмена признают виновным, то ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ближайшие два месяца он проведет в квартире в Бутове в ожидании суда.

Магомедова и его знакомого обвиняют в том, что они требовали 600 тысяч рублей у несовершеннолетнего, угрожая применить силу и распространить какие-то порочащие сведения. Потерпевший даже успел передать им часть суммы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.