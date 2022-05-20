Моргенштерн не приедет на суд в Татарстан на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не приедет на заседание в Набережночелнинский городской суд.

В пятницу, 20 мая, в отношении музыканта должны рассмотреть административное дело о пропаганде наркотиков в опубликованных ранее в Сети трех видеоклипах на его песни.

Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, защита считает, что необходимости в личном присутствии артиста в суде нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.