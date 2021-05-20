"Московского отравителя" Сабанова приговорили к 16 годам колонии

"Московского отравителя" Мурата Сабанова, который совершил серию разбойных нападений на граждан в районе Чистых прудов, приговорили к 16 годам лишения свободы.

Уточняется, что уроженец Кабардино-Балкарской Республики осужден за совершение пяти преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой"), 25 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 162 УК РФ ("Разбой"), 10 преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета"), 6 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 325 УК РФ ("Похищение у гражданина паспорта") и 4 преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").