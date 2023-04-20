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Суд арестовал бывшего замминистра культуры России Ярилову

Суд арестовал бывшего замминистра культуры России Ярилову

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Басманный суд Москвы заключил в СИЗО бывшую замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Яриловой удовлетворили до 16 июня. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ. В чем именно заключалось преступление, официальной информации пока нет.

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