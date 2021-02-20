Суд назначил Алексею Навальному штраф 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Приговор огласили в Бабушкинском суде.

Дело было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором пожилой мужчина в числе прочих выступил в поддержку изменений в Конституции. Потерпевший – ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко – на одном из заседаний просил публичных извинений от Алексея Навального.

Блогер же свою вину не признал. 20 февраля в своей речи Навальный пояснил, что считает возбуждение этого дела незаконным.

Максимальное наказание по статье о клевете в интернете – штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Прокурор просил штраф в 950 тысяч. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.