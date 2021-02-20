Суд признал законной замену Навальному условного срока на реальный

Мосгорсуд не отменил решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Однако внес изменение. Учли домашний арест и 2 месяца в СИЗО. В итоге в колонии Навальный проведет 2,5 года.

Алексей Навальный осужден по делу о мошенничестве и легализации средств в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". Изначально срок был условный. Но, по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил условного заключения, суд заменил срок на реальный. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.