Суд огласил приговоры фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина в РФ

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры Андрею Ковальчуку и другим фигурантам дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы.

Организатор преступной группы Андрей Ковальчук получил 18 лет колонии строгого режима. Али Абянов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,6 миллиона рублей.

Владимир Калмыков получил 16 лет колонии и штраф 1 миллион рублей. Наименьший срок за решеткой проведет Иштимир Худжамов – 13 лет. Он также должен будет выплатить штраф 900 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован обвиняемыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.