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Происшествия

16:15

Арестован муж сотрудницы банка из Ачинска, похитившей более 20 миллионов рублей

суды происшествия видео Никита Гмыза

Арестован муж сотрудницы банка из Ачинска, похитившей более 20 миллионов рублей. По предварительным данным, женщина рассказала на допросе, что именно супруг заставил ее украсть деньги.

Она сообщила, что мужчина – азартный игрок, задолжавший кредитным организациям почти миллион рублей.

Банк заявил о краже в начале декабря. Полиция по камерам быстро вычислила подозреваемую, однако задержали ее не сразу. Женщина скрывалась несколько дней, а затем сама пришла в отделение. Что стало с похищенными деньгами – по-прежнему неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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