Арестован муж сотрудницы банка из Ачинска, похитившей более 20 миллионов рублей. По предварительным данным, женщина рассказала на допросе, что именно супруг заставил ее украсть деньги.

Она сообщила, что мужчина – азартный игрок, задолжавший кредитным организациям почти миллион рублей.

Банк заявил о краже в начале декабря. Полиция по камерам быстро вычислила подозреваемую, однако задержали ее не сразу. Женщина скрывалась несколько дней, а затем сама пришла в отделение. Что стало с похищенными деньгами – по-прежнему неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.