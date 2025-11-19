19 ноября, 07:15Транспорт
Конституционный суд РФ разрешил двойное наказание для виновников ДТП
Конституционный суд России разрешил наказывать виновников ДТП сразу по нескольким статьям из разных кодексов – уголовного и административного.
Для водителей это сигнал: если последствия ДТП оказались тяжелее, чем выглядели сначала, уголовного дела избежать не получится, даже если уже было административное. Для потерпевших это дает возможность добиться компенсации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.