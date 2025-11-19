Форма поиска по сайту

19 ноября, 07:15

Транспорт

Конституционный суд РФ разрешил двойное наказание для виновников ДТП

"Московский патруль": москвич ослеп на один глаз после посещения частной клиники

Судебные приставы Псковской области передали 21 слиток золота в доход государства

Столичный суд дал Оксане Самойловой и Джигану 2 месяца на примирение

Суд в Москве дал Оксане Самойловой и Джигану два месяца на примирение

Суд по делу блогера Митрошиной перенесен на 4 декабря

"Московский патруль": рэпер Obe1Kanobe приговорен к 8 годам колонии

Руководитель работ по демонтажу "Снежкома" признал вину в нарушении техники безопасности

Фигуранту дела об обрушении "Снежкома" избрали запрет определенных действий

Тверской суд Москвы отложил рассмотрение дела блогера Митрошиной на 4 декабря

Конституционный суд России разрешил наказывать виновников ДТП сразу по нескольким статьям из разных кодексов – уголовного и административного.

Для водителей это сигнал: если последствия ДТП оказались тяжелее, чем выглядели сначала, уголовного дела избежать не получится, даже если уже было административное. Для потерпевших это дает возможность добиться компенсации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судытранспортвидео

