Москвичам рассказали о главных новостях 19 октября

Суд не стал арестовывать сотрудницу управляющей компании, переехавшую женщину в Щелкове. Но на ближайшие два месяца 25-летней девушке запрещены определенные действия. Так, ей нельзя будет пользоваться телефоном, водить автомобиль, ходить в кафе, рестораны и общаться с другими участниками процесса.



В Москве наступает мини-зима. Или, более по-научному, предзимье. В ближайшие дни температура в Московском регионе может опуститься до минус шести градусов.

Следственный комитет предъявил Роману Микояну обвинение в двойном убийстве сына и бывшей тещи рок-музыканта Стаса Намина. Ранее ведомство опубликовало кадры допроса обвиняемого, он признал вину, а мотивом убийства назвал семейный конфликт.

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