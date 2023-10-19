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Новости

19 октября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях 19 октября

Москвичам рассказали о главных новостях 19 октября

Суд избрал запрет определенных действий переехавшей женщину сотруднице УК

Новости часа: движение трамваев восстановили на Ломоносовском проспекте

Суд в Москве арестовал обвиняемую по делу о торговле людьми

Москвичам рассказали о главных новостях 18 октября

"Московский патруль": суд продлил арест организаторам экскурсии по коллекторам

"Московский патруль": суд отправил под домашний арест замруководителя СК РФ по ТиНАО

"Московский патруль": суд приговорил виновника ДТП в столице к 12 годам лишения свободы

Суд запретил интернет-магазинам РФ менять цены товаров со ссылкой на сбой сайта

Интернет-магазинам в РФ запретили менять цены товаров со ссылкой на сбой сайта

Суд не стал арестовывать сотрудницу управляющей компании, переехавшую женщину в Щелкове. Но на ближайшие два месяца 25-летней девушке запрещены определенные действия. Так, ей нельзя будет пользоваться телефоном, водить автомобиль, ходить в кафе, рестораны и общаться с другими участниками процесса.

В Москве наступает мини-зима. Или, более по-научному, предзимье. В ближайшие дни температура в Московском регионе может опуститься до минус шести градусов.

Следственный комитет предъявил Роману Микояну обвинение в двойном убийстве сына и бывшей тещи рок-музыканта Стаса Намина. Ранее ведомство опубликовало кадры допроса обвиняемого, он признал вину, а мотивом убийства назвал семейный конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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судыпроисшествияпогодаобществовидеоСветлана Ключникова
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