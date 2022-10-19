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Facebook обязали выплатить российскому тренеру Дмитрию Хохлову 65 млн рублей

Facebook обязали выплатить российскому тренеру Дмитрию Хохлову 65 млн рублей

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Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ) обязали выплатить российскому тренеру Дмитрию Хохлову 65 миллионов рублей, а также разблокировать все упоминания его фамилии.

Такое решение вынес Солнцевский суд Москвы. Сам Хохлов требовал 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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