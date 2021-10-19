Нижегородский областной суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

"Мужское государство" позиционирует себя как движение, которое выступает против межрасовых браков, феминизма и ЛГБТ. Как установили в суде, представители объединения занимались травлей активистов, граждан и бизнесменов.

Основатели движения на суд не пришли. Владислав Поздняков находится за границей, один из его соратников сослался на заражение коронавирусом, а другой страдает ДЦП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.