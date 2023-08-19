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19 августа, 21:30

Происшествия

Суд заключил под стражу двух напавших на съемочную группу Москвы 24

Суд заключил под стражу двух напавших на съемочную группу Москвы 24

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Суд заключил под стражу двух напавших на съемочную группу "Москва-24". Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

17 августа журналисты снимали репортаж о "профессиональных" соседях в одной из квартир на Касимовской улице. Двое мужчин, которые там находились, набросились на корреспондента Александра Астахова, оператора Александра Стороженко и инженера Данилу Толкачева. Оператор получил серьезные травмы и попал в больницу.

Дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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