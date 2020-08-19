В суде по делу Ефремова выступит защита

В Пресненском суде сегодня выступает защита Михаила Ефремова. Среди заявленных свидетелей – Никита Высоцкий. Позади показания 15 человек со стороны обвинения.

Теперь слово дадут самому артисту. Адвокат Ефремова утверждает, что у него есть доказательства невиновности. Но удастся ли убедить в этом суд после того, как заслуженный артист России несколько раз менял показания?

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