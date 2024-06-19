Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 23:15

Происшествия

Суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о массовом отравлении фасолью

Суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о массовом отравлении фасолью

Суд Москвы отправил под домашний арест двух обвиняемых в массовом отравлении фасолью

Арестован первый подозреваемый по делу о массовом отравлении в РФ

Новости часа: первого фигуранта дела об отравлении людей салатами арестовали в Москве

Повару компании "Савон-К" может грозить до шести лет лишения свободы

Суд Москвы арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении людей

"Безопасный город": лидера коптевской ОПГ приговорили к 20 годам колонии

Суд в Москве приговорил к 12 годам экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха

"Безопасный город": суд рассматривает дело одного из участников коптевской ОПГ

Сын президента США признан виновным в деле о нарушениях при покупке и хранении оружия

Замоскворецкий суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о массовом отравлении людей фасолью. Так, под домашний арест отправлены трое – фактический руководитель компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин, гендиректор "Кухни на районе" Антон Лозин и глава отдела качества той же компании Елена Машкова.

При этом повара Карима Норматова отправили в СИЗО. По версии следствия, именно он готовил ядовитую фасоль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика