Суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о массовом отравлении фасолью

Замоскворецкий суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела о массовом отравлении людей фасолью. Так, под домашний арест отправлены трое – фактический руководитель компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин, гендиректор "Кухни на районе" Антон Лозин и глава отдела качества той же компании Елена Машкова.

При этом повара Карима Норматова отправили в СИЗО. По версии следствия, именно он готовил ядовитую фасоль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.