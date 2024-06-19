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19 июня, 22:15

Происшествия

Суд Москвы отправил под домашний арест двух обвиняемых в массовом отравлении фасолью

Суд Москвы отправил под домашний арест двух обвиняемых в массовом отравлении фасолью

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Суд Москвы отправил под домашний арест двух обвиняемых в массовом отравлении фасолью: главу отдела качества "Кухни на районе" Елену Машкову и фактического руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина. Кроме того, под арест попал повар "Савон-К" Карим Норматов.

По версии следствия, по указанию Шина Норматов готовил фасоль и фасовал ее в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад компаний "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Все это делалось с минимальными затратами и нарушениями требованиями безопасности при организации общественного питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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