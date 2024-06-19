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19 июня, 21:15

Происшествия

Арестован первый подозреваемый по делу о массовом отравлении в РФ

Арестован первый подозреваемый по делу о массовом отравлении в РФ

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Суд арестовал повара компании – производителя фасоли ООО "Савон-К" Карима Норматова по делу о массовом отравлении салатами "Лобио". Защита указала, что Норматов – не профессиональный повар, он лишь исполнял задания своего руководства и готовил по указанному регламенту.

По версии СК, Норматов готовил фасоль и расфасовал ее в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Все это делалось с минимальными затратами и нарушениями требованиями безопасности при организации общественного питания.

Следствие намерена ходатайствовать перед судом в избрании всем фигурантам уголовного дела меру пресечения, связанную с лишением свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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