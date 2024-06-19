Участок БКЛ закроют с 22 июня

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19 июня, 19:15

Происшествия

Повару компании "Савон-К" может грозить до шести лет лишения свободы

Повару компании "Савон-К" может грозить до шести лет лишения свободы

Суд Москвы арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении людей

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20 июня суд арестовал Карима Норматова, повара компании "Савон-К", изготавливавшей и поставлявшей фасоль в службу доставки "Кухня на районе", салатами которой отравились более 120 человек. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

При этом защита обвиняемого уточнила, что он не является профессиональным поваром. Он только исполнял задания руководства и готовил так, как ему скажут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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судыпроисшествиявидеоДарья Тащина
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