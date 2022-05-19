Суд заключил под стражу владельца взорвавшегося в Мытищах гранатомета

Суд арестовал владельца противотанкового гранатомета, который взорвался в припаркованной в Мытищах машине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Мытищинский суд.

Несколько дней назад два человека получили ранения после взрыва в багажнике автомобиля. Позже оказалось, что там находилась как минимум запчасть от оружия, которая и сдетонировала. Взрывной волной багажник буквально разорвало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.