Суд оставил без движения иск к Chanel на 100 млн рублей

Суд не стал принимать иск группы юристов к компании Chanel. Они требуют компенсации морального вреда за отказ компании продавать россиянам товары особой категории. Речь идет о продукции дороже 299 евро. Размер компенсации истцы установили на уровне 100 миллионов рублей.

Сообщают, что суд дал юристам время до 12 мая, чтобы они устранили недостатки в исковом заявлении к Chanel. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.