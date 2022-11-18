Суд оправдал экс-охранника "Ельцин Центра", испортившего картину ученицы Малевича

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, испортившего картину ученицы Малевича "Три фигуры". Приговор Васильеву отменили в связи с отсутствием состава преступления.

До этого 63-летний охранник нарисовал фигурам на полотне глаза, которых, по задумке художницы, не должно было быть на картине. Стоимость полотна оценивалась в 75 миллионов рублей.

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