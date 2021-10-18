Движение "Мужское государство" запретили на территории России

"Мужское государство" запретили на территории России. Экстремистским это объединение признал Нижегородский областной суд. С таким требованием обратилась прокуратура региона.

Объединение известно атаками на сетевые рестораны, главные претензии активисты предъявляли к рекламе заведений, в частности, к моделям с разным цветом кожи, а также к постам, которые, по мнению "Мужского государства", пропагандировали ЛГБТ-движение.

Сеть японских ресторанов смогла добиться начала расследования, которое в итоге привело к судебному решению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.