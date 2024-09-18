Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 07:30

Происшествия

Меру пресечения экс-адвокату Эльману Пашаеву изберут 18 сентября

Меру пресечения экс-адвокату Эльману Пашаеву изберут 18 сентября

"Безопасный город": суд отправил в СИЗО водителя, сбившего детей на переходе в Москве

Сбивший детей водитель арестован в Москве

"Безопасный город": суд отправил под стражу гендиректора компании по поставке готовой еды

Суд в Москве отправил в колонию двух студентов за появление голыми у окна

Суд отложил рассмотрение дела Блиновской до 26 сентября

Басманный суд удовлетворил иск хирурга Хайдарова против защитницы жертв пластики Рашель

"Безопасный город": в Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве жены

Дело Елены Блиновской начали рассматривать в Савеловском суде

Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Военный суд в Москве изберет меру пресечения для бывшего адвоката Эльмана Пашаева 18 сентября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

О задержании Пашаева стало известно накануне. По данным следствия, в феврале этого года он встретился с Алексеем Блиновским, с которым познакомился в зоне СВО. И за крупное вознаграждение пообещал освободить Алексея и его жену, блогера Елену Блиновскую, от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествияшоу-бизнесвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика