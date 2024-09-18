Меру пресечения экс-адвокату Эльману Пашаеву изберут 18 сентября

Военный суд в Москве изберет меру пресечения для бывшего адвоката Эльмана Пашаева 18 сентября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

О задержании Пашаева стало известно накануне. По данным следствия, в феврале этого года он встретился с Алексеем Блиновским, с которым познакомился в зоне СВО. И за крупное вознаграждение пообещал освободить Алексея и его жену, блогера Елену Блиновскую, от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.