Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 14:30

Происшествия

Столичный суд приговорил к 13 годам колонии музыканта из США Лика за сбыт наркотиков

Столичный суд приговорил к 13 годам колонии музыканта из США Лика за сбыт наркотиков

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Хамовнический суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина США, музыканта Трэвиса Лика по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По информации прокуратуры города Москвы, Лик приобретал наркотические средства, после чего передавал их сообщнице для последующего размещения наркотиков в тайники-закладки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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