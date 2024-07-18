Столичный суд приговорил к 13 годам колонии музыканта из США Лика за сбыт наркотиков

Хамовнический суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина США, музыканта Трэвиса Лика по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По информации прокуратуры города Москвы, Лик приобретал наркотические средства, после чего передавал их сообщнице для последующего размещения наркотиков в тайники-закладки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.